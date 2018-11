Sabrina, buena onda

En sintonía con la nueva serie de Sabrina the Teenage Witch, Archie Comics lanza en Marzo una nueva miniserie de cinco episodios en la que veremos nuevas aventuras de la brujita inspiradas en la versión clásica, la livianita, buena onda y apta para todo público, en contraste con lo que veníamos viendo en la escabrosa The Chilling Adventures of Sabrina.

El equipo creativo está integrado por la ascendente guionista Kelly Thompson (Hawkeye, West Coast Avengers y muy pronto Captain Marvel) y los dibujantes (además marido y mujer) Veronica y Andy Fish. Como en la famosa sitcom de los ´90, Sabrina vivirá historias en tono de comedia cotidiana, que empiezan cuando se muda a Greendale junto a sus tías Hilda y Zelda. Por supuesto habrá romance, rivalidades y calamidades, en ese intento por equilibrar su paso por la escuela secundaria y el manejo de sus poderes mágicos.

Veronica Fish, fanática de la sitcom clásica, agrega: “Yo crecí en la zona de Greendale, en Massachusetts y tuve un gato negro al que le puse Sam. Pero nunca pude hacer magia”.

La portada alternativa que dibujó Adam Hughes para el nº1 es sencillamente gloriosa.