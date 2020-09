Scott Snyder no para

Scott Snyder está en un momento increíble. Mientras DC vende fortunas con Death Metal y mientras Image publica la exitosa Undiscovered Country (donde Snyder co-escribe con Charles Soule), salió a detonar el Kickstarter con el anuncio de Nocterra, su nueva creación junto a Tony Daniel, de la que hablamos unas semanas atrás. En poquísimas horas recaudó más de 200.000 dólares, y ahora va por más.

Ahora es el turno de Chain, una nueva serie junto a la talentosa Ariela Kristantina (Adora and the Distance, Insekts). Se trata de un misterio ambientado en el colapso de la civilización humana y hasta ahora sólo se la vincula a Best Jackett Press, el sello propiedad del guionista. Todavía no se sabe si el propio Snyder va a lanzar una campaña de Kickstarter para editarlo por su cuenta, o si va a co-producir la edición con alguno de los sellos que ya existen (que podrían ser tranquilamente Image o BOOM! Studios, por ejemplo).

Atención, entonces, que pronto se van a poder ver algunas páginas de Chain dibujadas por Kristantina, y habrá anuncios acerca de la editorial que la va a publicar.