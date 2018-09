Se casan Ben y Alicia

El nº5 de la nueva serie de Fantastic Four vendría a ser (en la numeración “Legacy”) el nº650, con lo cual se impone una celebración especial, un número de 64 páginas donde Dan Slott forma equipo con tres dibujantes invitados de lujo: Aaron Kuder, Adam Hughes y Michael Allred.

Y la historia no es cualquier historia, sino el esperado casamiento de Ben Grimm y Alicia Masters. No es un sueño, no es un engaño, no hay skrulls, no hay nada más que la boda que todo fan de los Fantastic Four quería presenciar. Incluye historias cortas acerca del cortejo de Ben y Alicia, la despedida de soltero de Ben que sólo Johnny Storm podía organizar y una ceremonia muy especial.

Por si faltara algo, también en Diciembre se publica el Fantastic Four Wedding Special, 40 páginas más, donde además de Slott escribe Gail Simone. Tenemos la despedida de soltera de Alicia (con invitadas como She-Hulk, Medusa y Crystal), que será interrumpida por la llegada de un villano sorpresa. Y un encuentro entre the Thing y su futuro suegro, el Puppet Master. Y además, el humor de Fred Hembeck, el árbol genealógico de los Fantastic Four y varios extras más.