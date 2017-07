Se entregaron los Eisner

Pasó una nueva entrega de los Premios Eisner, como siempre en la noche del viernes en la San Diego Comic Con. Y como siempre, veamos quiénes fueron galardonados en los principales rubros.

Mejor Historia Corta: “Good Boy” de Tom King y David Finch, Batman Annual No. 1 (DC)

Mejor Episodio Unitario: Beasts of Burden: What The Cat Dragged In, de Evan Dorkin, Sarah Dyer y Jill Thompson (Dark Horse)

Mejor Serie Regular: Saga, de Brian K. Vaughan & Fiona Staples (Image)

Mejor Serie Limitada: The Vision, de Tom King y Gabriel Walta (Marvel)

Mejor Serie Nueva: Black Hammer, de Jeff Lemire y Dean Ormston (Dark Horse)

Mejor Publicación para Primeros Lectores (hasta 8 años): Narwhal, Unicorn of the Sea, de Ben Clanton (Tundra)

Mejor Publicación para Chicos (9-12 años): Ghosts, de Raina Telgemeier (Scholastic)

Mejor Publicación para Adolescentes (13-17 años): The Unbeatable Squirrel Girl, de Ryan North y Erica Henderson (Marvel)

Mejor Publicación Humorística: Jughead, de Chip Zdarsky, Ryan North, Erica Henderson y Derek Charm (Archie)

Mejor Comic Digital: Bandette, de Paul Tobin y Colleen Coover (Monkeybrain/ComiXology)

Mejor Antología: Love Is Love, coordinada por Marc Andreyko, Sarah Gaydos y Jamie S. Rich.

Mejor Novela Gráfica: Wonder Woman: The True Amazon, de Jill Thompson (DC)

Mejor Edición de Historieta Extranjera: The Moebius Library: The World of Edena, de Moebius (Dark Horse)

Mejor Edición de Historieta Extranjera/ Asia: The Art of Charlie Chan Hock Chye

Mejor Autor Integral: Sonny Liew, por The Art of Charlie Chan Hock Chye (Pantheon)



Mejor Guionista: Brian K. Vaughan, por Saga y Paper Girls (Image)

Mejor Dibujante: Fiona Staples, por Saga (Image)

Mejor Ilustrador: Jill Thompson, por Wonder Woman: The True Amazon (DC) y Beasts of Burden: What The Cat Dragged In (Dark Horse)

Mejor Portadista: Fiona Staples, por Saga (Image)

Mejor Colorista: Matt Wilson, por Cry Havoc, Paper Girls, The Wicked + The Divine (Image), Black Widow, The Mighty Thor, Star-Lord (Marvel)

Mejor Letrista: Todd Klein, por Clean Room, Dark Night, Lucifer (DC/Vertigo) y Black Hammer (Dark Horse)

Autora Revelación: Anne Szabla

El Salón de la Fama de los Eisner incorporó a Milt Gross, H.G. Peter, Antonio Prohias, Dori Seda, Gilbert Hernandez, Jaime Hernandez, George Perez, Walter Simonson y Jim Starlin.