Se entregaron los Eisner

Como todos los años, la San Diego Comic Con fue el escenario elegido para la entrega de los tradicionales Premios Eisner. Veamos quiénes obtuvieron este año los galardones más importantes.

Mejor Historia Corta: “The Talk of the Saints”, de Tom King y Jason Fabok, en el Swamp Thing Winter Special (DC)

Mejor Número Unitario: Peter Parker: The Spectacular Spider-Man nº310, por Chip Zdarsky (Marvel)

Mejor Serie Regular: Giant Days, por John Allison, Max Sarin y Julia Madrigal (BOOM! Box)

Mejor Miniserie: Mister Miracle, por Tom King y Mitch Gerads (DC)

Mejor Serie Nueva: Gideon Falls, por Jeff Lemire y Andrea Sorrentino (Image)

Mejor Publicación para Primeros Lectores (hasta 8 años): Johnny Boo and the Ice Cream Computer, de James Kochalka (Top Shelf/IDW)

Mejor Publicación para Chicos (9-12 años): The Divided Earth, de Faith Erin Hicks (First Second)

Mejor Publication para Adolescentes (13–17 años): The Prince and the Dressmaker, de Jen Wang (First Second)

Mejor Publicación Humorística: Giant Days, por John Allison, Max Sarin y Julia Madrigal (BOOM! Box)

Mejor Antología: Puerto Rico Strong, coordinada por Marco Lopez, Desiree Rodriguez, Hazel Newlevant, Derek Ruiz y Neil Schwartz (Lion Forge)

Mejor Novela Gráfica: My Heroes Have Always Been Junkies, de Ed Brubaker ¡y Sean Phillips (Image)

Mejor Adaptación: Frankenstein by Mary Shelley, en Frankenstein: Junji Ito Story Collection, adaptada por Junji Ito (VIZ Media)

Mejor Edición Estadounidense de Material Extranjero: Brazen: Rebel Ladies Who Rocked the World, de Pénélope Bagieu (First Second)

Mejor Edición Estadounidense de Material Extranjero/ Asia: Tokyo Tarareba Girls, de Akiko Higashimura (Kodansha)

Best Guionista: Tom King (Batman, Mister Miracle, Heroes in Crisis, Swamp Thing Winter Special)

Mejor Artista Integral: Jen Wang (The Prince and the Dressmaker)

Mejor Dibujante: Mitch Gerads (Mister Miracle)

Mejor Ilustrador/ Artista Multimedia: Dustin Nguyen (Descender)

Mejor Portadista: Jen Bartel (Blackbird, Submerged)

Mejor Colorista: Matt Wilson (Black Cloud, Paper Girls, The Wicked + The Divine, The Mighty Thor, Runaways)

Mejor Letrista: Todd Klein

Mejor Comic Digital: Umami, de Ken Niimura (Panel Syndicate), panelsyndicate.com/comics/umami

Mejor Webcomic: The Contradictions, de Sophie Yanow, thecontradictions.com

Premio Bill Finger a la Excelencia en Guiones de Historieta: E. Nelson Bridwell y Mike Friedrich

Premio Bob Clampett a la Labor Humanitaria:Tula Lotay y Edgardo Miranda-Rodriguez

Premio Russ Manning al Autor Revelación: Lorena Alvarez (Nightlights, Hictoea: A Nightlights Story)

Ingresaron al Salón de la Fama: Jim Aparo, June Tarpé Mills, Dave Stevens, Morrie Turner, Bill Sienkiewicz, Wendy y Richard Pini, Paul Levitz, Jenette Kahn y José Luis García López.

Y lo más loco: el Will Eisner Spirit of Comics Retailer Award, que premia a comiquerías de todo el mundo, este año fue para La Revistería, el mega-local de la calle Florida, acá en la ciudad de Buenos Aires.