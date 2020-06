Se expande el Murphy-verso

DC le sigue sacando jugo al universo desarrollado por Sean Murphy en Batman: White Knight. Ahora confirma para Octubre un nuevo título encabezado por Harley Quinn, en el que Murphy oficiará como co-guionista junto a su esposa, Katana Collins, mientras que los dibujos estarán a cargo del glorioso Matteo Scalera (¡y los colores a cargo de Dave Stewart!)

La historia se sitúa dos años después del final de Batman: Curse of the White Knight, la miniserie en la que Azrael masacró a los villanos de Gotham. El Joker está muerto, Bruce Wayne está preso, y Harley Quinn está retirada, oficiando de madre soltera de los mellizos que tuvo con el difunto Jack Napier. En esta «nueva normalidad» en la que Batman no aparece ni por accidente, se viene un nuevo auge del crimen en Gotham, instigado por una mente maestra, «the Producer», una enigmática figura que aprovechará la oportunidad para dejar su marca en la ciudad.

No se anunció cuántos números va a durar la saga, pero me imagino que mientras la dibuje Scalera, no le va a faltar apoyo por parte de los fans.