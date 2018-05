Se extingue Young Animal

Como casi siempre, lo bueno dura poco. Poco menos de dos años pasaron entre que DC anunció la creación de la línea Young Animal y el nuevo anuncio, que habla de la finalización de la misma prevista para Agosto de este año.

Gerard Way, músico, guionista y alma mater de Young Animal, anunció que en Agosto se terminan Shade the Changing Woman, Cave Carson has an Insterstellar Eye, Mother Panic y Eternity Girl. Pero no descartó que más adelante el sello pueda volver.

De hecho, confirmó que Doom Patrol (la serie que escribe él mismo, con dibujos del gran Nick Derington) va a volver, ni bien se pongan al día con las entregas, donde se produjeron demoras demasiado brutales. “Young Animal no se terminó”, dice Way. “Vamos a tener más novedades para anunciar cuando volvamos con Doom Patrol”.

Métanle pata, que el resto de los títulos de DC deja bastante que desear…