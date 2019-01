Se termina B.P.R.D.

Dark Horse confirma que en Abril se publicará el nº15 de B.P.R.D.: The Devil You Know, el explosivo final de la historia del B.P.R.D., iniciada hace 15 años.

Los guionistas son Mike Mignola (creador de casi todos los personajes) y Scott Allie, y el dibujante es Laurence Campbell.

Dice Mignola: “Y finalmente acá estamos. Hace años que sé cómo iba a terminar la serie del B.P.R.D.. No estaba muy seguro de cómo íbamos a llegar a ese punto, ni de cuánto tiempo nos podría llevar, pero siempre supe que al final íbamos a tener a toda la banda original junta de nuevo, incluyendo a Rasputin. Para mí era importante darle al final un sentido de cierre, de círculo que nos remita a lo que empezó hace 25 años con Seed of Destruction. Y haber llegado al final es un poquito triste, pero también muy emocionante”.

A todo esto, Dark Horse seguirá publicando la revista Hellboy and the B.P.R.D., donde se narran aventuras ambientadas en el pasado de los personajes.