Se termina Immortal Hulk

Se viene el final de Immortal Hulk, una serie favorita de la crítica y el público, que terminará en el nº50.

Al Ewing y Joe Bennett empiezan a tirar puntitas de lo que será el apoteótico final de la serie y su despedida de Bruce Banner, la Puerta Verde y todos los elementos inolvidables que le agregaron a la mitología de Hulk. El nº49 llega en Agosto y es el prólogo al gran final y en Septiembre explota el nº50.

A lo largo de esta serie, Ewing estableció la idea de que todos los seres mutados por rayos Gamma, incluyendo a Hulk, están sujetos a la resurrección cada vez que mueren, sin importar lo brutal o lo definitivo de las circunstancias de su deceso. Pero para hacerlo, deben atravesar la Puerta Verde, que en realidad es una serie de portales a otra dimensión donde la radiación Gamma se mezcla con elementos místicos y donde habita el maligno One Below All. ¿Se está por cerrar la Puerta Verde? ¿Se le termina la inmortalidad a Hulk?

Imposible perderse este último tramo de una serie que apasionó incluso a fans que nunca en su vida siguieron las aventuras del Gigante Gamma.