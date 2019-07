Se terminó The Walking Dead

En el dia de ayer, un montón de lectores fueron a su comiquería amiga, compraron como todos los meses el nuevo número de The Walking Dead, y al leerlo se encontraron con la revelación más impactante de todas las que nos shockearon a lo largo de los casi 16 años que duró la serie: ¡el nº 193 fue el último! Sí, Robert Kirkman y Charlie Adlard le pusieron fin a la famosísima serie de Image, sin avisarnos previamente, para que la sorpresa fuera absoluta.

De hecho los hijos de puta publicaron tapas apócrifas acompañadas de síntesis argumentales igual de apócrifas para los números 194 al 196, que ya fueron ofrecidos por Diamond en los Previews de Agosto, Septiembre y Octubre, un gigantesco engaña-pichanga para que nadie tuviera pistas de que el nº193 era, en realidad, el último de la serie.

Dice Kirkman: “The Walking Dead siempre se construyó en base a sorpresas. No saber qué va a pasar cuando das vuelta la página, quién va a morir, cómo va a morir… todo eso fue esencial para el éxito de esta serie. Es la sangre, la energía vital que la mantuvo andando todos estos años, la que mantuvo a la gente enganchada. Me parecía muy mal, muy contrario a la naturaleza de esta serie que el final no fuera tan sorpresivo como todas las muertes grossas… desde la de Shane hasta la de Rick”.

Un capo, Kirkman. Y brillante la decisión de no seguir exprimiendo a una vaca que ya dio hectolitros de leche y a la que hay que dejar descansar unos cuantos años.