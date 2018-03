Se viene el Sandmanverso

Este año se festeja el 30º aniversario de la primera aparición de Sandman, y DC (especialista en sacarle infinito jugo a sus glorias cada vez más lejanas) lo festeja con una nueva sub-línea dentro del sello Vertigo dedicada a publicar múltiples spin-offs de la inolvidable creación de Neil Gaiman.

Por ahora, todo empieza en un one-shot titulado Sandman Universe, con guiones del propio Gaiman (que luego funcionará como supervisor de toda la línea), Nalo Hopkinson, Kat Howard, Si Spurrier y Dan Watters. Luego tendremos cuatro títulos. Tres que regresan (The Dreaming, The Books of Magic y Lucifer) y uno 100% nuevo, The House of Whispers.

Nalo Hopkinson fue la elegida por Gaiman para escribir The House of Whispers, una serie en la que tendrá mucho peso la magia ritual voodoo.

Cat Howard será la guionista de The Books of Magic, que por supuesto narrará las nuevas aventuras de Tim Hunter.

Dan Watters estará a cargo del (nuevo) relanzamiento de Lucifer, mientras que The Dreaming tendrá como guionista a Si Spurrier, quien tendrá libertad para jugar con Mervyn Pumpkinhead, Lucien, Matthew y demás habitantes del reino de Dream.

“El universo de Sandman -dijo Neil Gaiman- es un patio enorme lleno de juguetes maravillosos y me da culpa que hoy en día nadie juegue con ellos. Me copó la idea de que se vuelva a jugar con esos juguetes, para recordarle a la gente lo divertido que es, y para tener la oportunidad de trabajar con unos escritores fantásticos. Más adelante vamos a anunciar a los dibujantes, que también serán fantásticos”.

Y acá sí, me parece que Vertigo se juega su última chance de sobrevivir como sello dentro de DC. Si esta línea no prospera, me la juego a que Vertigo no llega al 2020.