Se viene Knull

Hace ya un tiempo que en Marvel se viene hablando de Knull, un villano temible, responsable entre otras cosas de la creación de dos razas alienígenas y de All-Black the Necrosword. La primera aparición de Knull data del nº3 de Venom (2018) y desde entonces lo mencionaron varias veces en series como Guardians of the Galaxy, War of the Realms y sobre todo en Silver Surfer: Black, donde lo vimos en acción por primera vez.

Ahora se viene la confrontación entre Knull y los héroes de la Tierra, que va a explotar en Diciembre, en un evento titulado King in Black, a cargo de Donny Cates y el dibujante Ryan Stegmann. Sí, otro evento grandilocuente con muchos crossovers, justo lo que necesitábamos.

Como aperitivo, un par de meses antes vamos a tener el one-shot titulado Web of Venom: Wraith, escrito por Cates y dibujado por Guiu Villanova, donde veremos cómo le va a Wraith en su intento por frenar la llegada a la Tierra de este oscuro dios de los simbiotes.

Según Cates, «este evento es lo más copado, lo más oscuro, lo más heavy, la historia más terrorífica onda Chtulhu que alguna vez me dejaron hacer. Todavía no puedo creer que en Marvel nos permitan llegar a este límite en cuanto a oscuridad y miedo».