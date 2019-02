Se viene Mera

DC presenta un nuevo sub-sello, DC Ink, apuntado al público adolescente (12-16 años, más o menos) de ambos sexos, pero con énfasis en personajes y autoras mujeres. El 2 de Abril vamos a conocer el primer título de esta línea, la novela gráfica Mera: Tidebreaker.

La guionista no es otra que la popular escritora Danielle Paige, autora de la serie de libros Dorothy Must Die y Stealing Snow, mientras que el dibujante es Stephen Byrne, quien acaba de participar del lanzamiento de la serie de los Wonder Twins.

A lo largo de 196 páginas, Tidebreaker nos invita a seguir a una mera adolescente Mera desde sus inicios como princesa y guerrera hasta su no tan idílico primer encuentro con Arthur Curry, más conocido como Aquaman. Mera está decidida a matar a Aquaman, hasta que se da cuenta de que su misión se complica a raíz de los sentimientos que desarrolla hacia el futuro rey. En una historia de empoderamiento y tránsito hacia la adultez, Mera tendrá que elegir entre el deber y el amor… y quizás impedir una guerra.

Ojalá venda fortunas y haya muchas más de estas novelas gráficas pensadas para seducir al público joven.