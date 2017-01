Se vienen los Defenders

Hace un tiempo, algún guionista limado de Hollywood que trabaja para Netflix inventó que los Defenders no sean Doctor Strange, Namor y Hulk, sino Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist. Y en 2017 el grupo va a tener serie propia en el exitoso canal de contenidos audiovisuales.

Obviamente Marvel no se la iba a perder, y en Junio lanza un nuevo comic de los Defenders, con la misma formación que vamos a ver en la tele. Brian Michael Bendis será el guionista (está perfecto, fue el creador de Jessica y se rompió el culo durante años para darles chapa a Luke y a Daredevil) y el dibujante será David Márquez, quien ya colaboró con el pelado de Cleveland en proyectos como Civil War II, Ultimate Spider-Man e Invincible Iron Man.

Dice Bendis: “Vamos a tener de nuevo a Jessica Jones mirando por la ventana, muy pendiente de lo que pasa en la calle, y mi reencuentro con Daredevil, que va a ser muy distinto de lo que hicimos en su momento con Alex Maleev. Y están Luke y Dann, que son personajes con los que tengo una afinidad muy fuerte. Me gastaron durante años por ser fan de Luke Cage y ahora que es un personaje que está impuesto, me reclino en mi silla y me cago de la risa”.

Para hacerse cargo de los Defenders, Bendis abandona a los Guardians of the Galaxy, que pasan a manos de Gerry Duggan y Aaron Kuder, y por supuesto se relanzan en una nueva serie, cuyo nº1 coincidirá con el estreno en cines de la nueva película de Marvel Studios.