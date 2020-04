Sean Murphy, en rancho aparte

Después de muchos años y muchos éxitos asociado con DC, el imparable Sean Murphy anuncia que su próximo proyecto va a ser una novela gráfica de su propia creación, en la que además de escribir y dibujar va a realizar también la labor de edición, financiado por sus propios fans a través de una campaña en Indiegogo.

Murphy está terminando la saga Batman: Curse of the White Knight, pero ya dio a conocer diseños de personajes para este nuevo proyecto (cuyo título hasta ahora no se difundió), en el que nos muestra «un equipo de inadaptados de distintos géneros». Lo que sí confirmó es que la novela gráfica tendrá alrededor de 88 páginas.

Habrá que prestar mucha atención a Indiegogo, porque los libros que surgen de estas plataformas rara vez se anuncian en el Previews o en el sitio de Amazon.