Secuela para Kingsman

En los últimos días se confirmó que en Septiembre llegará a los cines Kingsmen: The Golden Circle, un nuevo film de Matthew Vaughn, secuela de la exitosa Kingsman: The Secret Service, de 2015.

Aquella película estaba basada en The Secret Service, una miniserie realizada por Mark Millar y Dave Gibbons para el sello Icon (de Marvel), y que pasó bastante desapercibida, hasta que se relanzó en TPB, con el mismo título que la película. Y ahí sí, muchísima gente la descubrió y se convirtió en un merecidísimo éxito.

Ahora que la película tendrá una secuela, Millar no se quiere quedar atrás y anuncia que en Septiembre también verá la luz Kingsman: The Red Diamond, una segunda miniserie, ambientada en el mismo universo que la anterior, aunque con un argumento prácticamente sin puntos de contacto con el que veremos en la pantalla grande. Por ahora no está anunciado quién será el dibujante (ojalá sea Gibbons) ni qué editorial será la encargada de publicar esta nueva entrega.

Lo importante es que, si te copó este enfoque sobre el eterno tema del espionaje y los agentes secretos, Millar está dispuesto a darte más, para que en Septiembre tu dosis de Kingsman sea doble.