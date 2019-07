Septiembre en DC

Repasamos algunos proyectos que DC anuncia para Septiembre por afuera de las series regulares.

Una vez más, Harley Quinn y Poison Ivy forman equipo, ahora en una miniserie de seis episodios MUY integrada al Universo DC, que engancha con el evento Year of the Villain y funciona como epílogo a Heroes in Crisis. Escribe Jody Houser y dibuja la cada día más grossa Adriana Melo.

Pero seguramente a los fans de Harley les emocionará más la aparición de Harleen, una miniserie de tres libritos prestige escritos y dibujados por Stjepan Sejic, que exploran el origen y los primeros años de Harley. De brillante psicóloga a punto de encontrar la cura para la demencia que reina en Gotham a secuaz y amante del Joker, esta saga reimagina de modo audaz los inicios del popular personaje surgido de la serie animada de Batman. Y lo mejor de todo: es una publicación del Black Label, es decir, sólo para adultos.

Hablando de Gotham y sus criaturas pasadas de rosca, en Septiembre arranca una miniserie de seis episodios titulada Gotham City Monsters. Como consecuencia de los eventos de Leviathan, la agencia S.H.A.D.E. no existe más y Frankenstein es ahora mano de obra desocupada. Pero el Multiverso se está poniendo heavy y el querido monstruo viaja a Gotham a reclutar a Killer Croc, Lady Clayface, Orca y el vampiro Andrew Bennett. ¿Alcanzará este rejunte de aberraciones para salvar a la humanidad? Nos lo van a contar el siempre interesante Steve Orlando y el ascendente Amancay Nahuelpan, gran dibujante nacido en Chile, que vive mitad del año en Canadá y mitad del año en el país vecino.

Otro equipo creativo interesante es el que está a cargo del one-shot Lex Luthor: Year of the Villain. Escribe el gran Jason Latour y dibuja nada menos que Bryan Hitch. Acá veremos al genio del Mal reunir a sus contrapartes de distintas Tierras para el team-up de Luthors más grande de la historia… que por supuesto puede terminar en un baño de sangre.

Y lo más loco de todo es lo que a mí más me atrae. 12 episodios de una maxiserie titulada Inferior Five, con el maestro Keith Giffen al frente del guión y los dibujos. El texto promocional no deja entrever si la serie va en serio o en joda (como los Inferior Five de los años ´60), pero si está Giffen, no creo que falle. Además, en cada número vienen cinco páginas de una aventura protagonizada por Peacemaker, en una misión orquestada por Checkmate y Amanda Waller, con guión y dibujos de otro capo al que le compramos cualquier cosa: nada menos que Jeff Lemire.