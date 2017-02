Shadowman y Ninjak, juntos

Valiant anuncia para Mayo el primero de los cuatro episodios de Rapture, una miniserie escrita por el siempre sorprendente Matt Kindt y dibujada por Cafu.

La consigna es traer de regreso en un rol protagónico a Shadowman, y para eso Kindt da vida a una trama en la que también tienen mucho protagonismo Ninjak (el agente de inteligencia al servicio del MI-6), Geomancer, Punk Mambo y una nena de 12 años llamada Tama. Kindt promete un clima épico, al estilo Lord of the Rings, con dioses malignos y batallas colosales en un mundo devastado, pero todo muy accesible para los nuevos lectores que no estén familiarizados con los personajes y su mitología.

Rapture promete un viaje asombroso más allá del espacio entre la vida y la muerte, con ideas loquísimas y héroes muy humanos (rasgos típicos de los comics de Kindt), sumado a la promesa de relanzar con todo a estos dos jugadores de relieve en el Universo Valiant.