Sidonia Superstar

Mayo es un mes calentito para los fans de Knights of Sidonia, el apasionante manga de ciencia-ficción del maestro Tsutomu Nihei.

Este viernes 14 se estrena en Japón el largometraje animado Sidonia no Kishi – Ai Tsumugu Hoshi (Knights of Sidonia – Love Woven in the Stars), que es continuación directa de la segunda temporada de la serie animada que rompió todo en la tele.

La editorial Kôdansha apoya este estreno con dos lanzamientos. Uno apareció el jueves y es una novela en prosa, titulada Sidonia no Kishi – Kitto Arifureta Koi. El texto es obra de Asaura, las ilustraciones las realizó Jun Suemi y es una bruta y hermosa bestia de 354 páginas, completamente supervisada y aprobada por Tsutomu Nihei.

Y para el jueves 20, Kodansha promete el artbook Sidonia no Kishi – Ai Tsumugu Hoshi – Kaki Oroshi Settei Shiryôshû, un libro de 80 páginas en gran tamaño que recopila los diseños realizados por Nihei como parte de la pre-producción del film animado. Bocetos, decorados, personajes, ilustraciones a color directo, un poco de todo para los fans que quieren guardarse en la biblioteca toda la info visual acerca del backstage de la película.

Mientras tanto, en Argentina, OVNI Press sigue adelante con la edición del manga, y si no me equivoco ya publicó 14 de los 15 tomos que componen esta epopeya.