Siga el baile, siga el baile…

Una vez más, los lectores de la Monthly Shônen Magazine (de Kodansha) se van a quedar por un tiempo largo sin su dosis de Welcome to the Ballroom.

El manga de Tomo Takeuchi entra en pausa de manera indefinida, a causa de los problemas de salud de la autora. Ya había sucedido algo parecido en Diciembre de 2017, cuando este popular manga shônen sobre bailes de salón desapareció varios meses, para volver brevemente en Marzo de 2018. Y después hubo otro hiato prolongado, hasta Julio de 2019, siempre a causa de las malas pasadas que le juega la salud a Tomo Takeuchi.

En total, desde que se inició Welcome to the Ballroom en 2011 hasta hoy, sólo aparecieron nueve tomos recopilatorios, debido a las dificultades para mantener la periodicidad mensual. Ojalá que Takeuchi se recupere pronto y siga el baile.