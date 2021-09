Slott y Pacheco, a la guerra

En Enero de 2022, Marvel lanza un one-shot titulado Fantastic Four: Reckoning War Alpha, el disparador de un evento que felizmente no va a involucrar a decenas de series, sino que se va a concentrar en Fantastic Four y -probablemente- la nueva serie de She-Hulk que también arranca en Enero.

Dan Slott viene sembrando pistas y menciones a la Reckoning War desde hace más de 15 años, cuando escribía la revista de She-Hulk, allá por 2003-2005. Las puntitas que mostró Slott son unas cuantas, y la última se vio este miércoles, en el nº35 de Fantastic Four. Y ahora sí, está todo listo para que el querido Gordo Slott detone esta saga, con dibujos del maestro gaditano Carlos Pacheco y Rachael Slott, la dibujante que (sospecho) será pariente suya.

Habrá que esperar hasta Enero para sumergirnos en este prólogo, y ya en Febrero la Reckoning War explotará en toda su épica y devastadora dimensión. Con un poco de suerte, será la primera vez que She-Hulk tenga un rol central en un evento fuerte y grandilocuente, de esos que Marvel detona cada cuatro o cinco semanas.

Esto tiene que ver con la inminente serie de Disney Plus protagonizada por Jennifer Walters, al igual que el lanzamiento de un nuevo comic, cuyo nº1 está anunciado para Enero, en el que la escritora de literatura juvenil Rainbow Rowell (quien debutara como guionista de historietas en la serie de los Runaways), forma equipo con el dibujante paulista Roge Antonio.

Pareciera que esta nueva serie va a dar marcha atrás a todos los cambios que le hicieron a She-Hulk, desde que volvió de la muerte y la convirtieron en una super-agente letal al servicio de la KGB, una especie de Black Widow verde y con superfuerza. Ahora Jennifer dejará atrás esos días de furia, volverá a ejercer como abogada y tratará de ordenar su vida, hasta que alguien de su pasado reaparezca para involucrarla en un misterio al que no se va a poder resistir.