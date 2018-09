¿Soule mata a Daredevil?

Charles Soule, el guionista que mató (y está terminando de resucitar) a Wolverine, inicia en Octubre su último arco argumental en la serie de Daredevil, cuatro episodios que aparecerán con periodicidad quincenal, con el sugestivo título de “The Death of Daredevil.”

La saga se verá entre los números 609 y 612, y contará con dibujos del siempre atractivo Phil Noto, con quien Soule ya formó dupla en la serie Star Wars: Poe Dameron. ¿Se tratará de una verdadera muerte para el longevo Matt Murdock? Resulta poco probable, pero muy bien sincronizado con el debut de la tercera temporada de la serie de Netflix, que está previsto dos días después de la aparición de la Daredevil nº609 y que -como siempre sucede- subirá notablemente la visibilidad del personaje, por lo menos hasta que aparezca otra serie grossa.

Dice Soule: “Varios guionistas se fueron de la serie de Daredevil dejándolo en situaciones horribles. Brian Michael Bendis lo dejó preso, y que se las arregle Ed Brubaker. Mark Waid, mi predecesor, tenía a Daredevil en San Francisco, su identidad secreta se había hecho pública y ya no era más abogado. Yo me tuve que hacer cargo de eso. Y bueno, ahora decidí continuar la tradición de dejar a Daredevil en el peor punto posible, y dejar que el próximo guionista tenga que solucionar de alguna manera el problema imposible del que Matt Murdock nunca podría salir. Y se me ocurrió llevar esto al límite de matar al personaje, para que mi final sea el más grande de todos”.

Marvel no anuncia nuevos comics de Daredevil para Diciembre, ni dio ninguna pista acerca de quién será el guionista encargado de -eventualmente- hacerlo regresar.