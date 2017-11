Spider-Man, el sustituto

Amenos de un mes de la muerte de Human Torch en Fantastic Four #587, Marvel revela quién será el nuevo integrante del grupo de Reed Richards y los suyos: Spider-Man.

La serie se relanza en Marzo, con el título de FF, que no es la sigla de Fantastic Four, sino de "Future Foundation" (un concepto ya presentado en la etapa de Jonathan Hickman al frente de Fantastic Four). Hickman será el guionista de esta nueva era, ahora junto al consagrado Steve Epting.

Aparentemente, además de Spider-Man, Mr. Fantastic, Invisible Woman y Thing (todos con hermosos uniformes nuevos, diseñados por Marko Djurkevic), el grupo tendrá "miembros top secret" que serán revelados en su momento (voy con $ 100 a Wolverine).

¿Funcionará esta movida? Tiene todo para ser un hit. ¿Se perderá Marvel la paponga de, en 2012, festejar los 600 números de su serie más longeva con el regreso de Johnny? Y… habrá que esperar…