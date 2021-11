Spurrier y Bergara, paso a paso

Después del impacto que causaron con Coda, todos esperábamos ansiosos el nuevo proyecto del guionista inglés Simon Spurrier y el dibujante uruguayo Matías Bergara.

Se trata de cuatro álbumes a color (a cargo de Matheus Lopes) que se van a publicar sin texto, tanto en EEUU como en Francia. En EEUU se va a llamar Step by Bloody Step (paso a sangriento paso) y debuta en Febrero dentro de la editorial Image, que la va a publicar en el formato de cuatro comic books dobles. En Francia saldrá a partir de Junio, en la editorial Dupuis, y con el título de Saison de Sang (temporada de sangre). Seguramente serán libros grandotes, con tapas duras.

Se trata de una fantasía agridulce acerca de una chica indefensa cuyo nombre no sabemos y un gigante, que es su guardián. Sin textos de ningún tipo, los autores crean un mundo mágico y alucinante repleto de bestias, bandidos y civilizaciones aún más letales que las bestias y los bandidos. Si dejan de caminar, la propia tierra los impulsa. ¿Por qué? Nadie puede responderlo, porque acá no hay palabras, no hay recuerdos, los personajes solo se tienen el uno al otro.

Matías Bergara afronta por primera vez en su carrera el desafío de contar una historia sin textos, donde todo está jugado a la narrativa, al dibujo y a las emociones que se pueden transmitir con ellos. Obviamente lo quiero ya.