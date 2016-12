Starlin y Davis, los galácticos

Después de la saga The Infinity Entity, los maestros Jim Starlin y Alan Davis vuelven a unir fuerzas, esta vez para una miniserie de los Guardians of the Galaxy que verá la luz en 2017.

El título es Mother Entropy, serán cinco episodios y -de nuevo- habrá que darle una oportunidad aunque sea por la chapa de los autores (y para festejarq ue ya no lo dejan dibujar a Starlin, que en ese rubro venía muy cuesta abajo).

El argumento se sintetiza de esta manera: Alguien le encarga a los Guardians una entrega importante, pero que aparenta no ser mucho más que un mero trámite. ¿Qué puede salir mal? Todo, y sale MUY mal. Para agregarle caos a la situación, el grupo se encontrará con la misteriosa Mother Entropy. ¿Quién es ella y qué pretende hacer con los Guardians?

Esto todavía no tiene fecha de salida confirmada, pero suponemos que coincidirá con el estreno del segundo largometraje de los Guardians, previsto para Abril…