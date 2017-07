Steve Skroce, maestro

Image anuncia para Octubre el primer episodio de Maestros, la nueva creación de Steve Skroce, famoso por haber hecho los storyboards de The Matrix y por su paso por títulos como Wolverine, Spider-Man, We Stand on Guard o Youngblood.

En equipo con el glorioso colorista Dave Stewart, Skroce nos cuenta la historia de un reino mágico, gobernado por el Maestro y su familia real… que mueren asesinados ni bien arranca el primer episodio. Por suerte el Maestro tiene un hijo que vive en otra dimensión, la nuestra. Un millennial nacido en Orlando que heredará el trono del Rey Hechicero junto con un conjuro que convierte a quien lo usa en Dios. Rodeado de enemigos, ¿podrá el heredero retener su nuevo reino mágico?

La primera entrega tendrá 40 páginas, como para que resulte más atractivo engancharse a leer la serie en comic-books, en vez de esperar el TPB (que es lo que recomiendo hacer yo).