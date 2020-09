Storm, gigante

La línea de títulos mutantes que despegó a partir de Dawn of X va en camino a su primer gran crossover, titulado «X of Swords». Pero además, en paralelo, hace varios meses que se viene cocinando algo más, a lo largo de los distintos números de Giant-Size X-Men, cada uno centrado en un personaje individual: un virus tecno-orgánico que tiene a Storm a mal traer.

Esa línea argumental se va a resolver este mes, en el Giant-Size X-Men: Storm, para el cual se vuelven a reunir Jonathan Hickman y Russell Dauterman, los autores que pusieron en marcha esta historia a principios de año, en el Giant-Size X-Men: Jean Grey and Emma Frost. El número protagonizado por Storm retoma donde terminó el de Jean Grey y Emma Frost. Acá tenemos a Ororo al borde de la muerte, a causa del virus con que la infectaron los Children of the Vault. Ahora, la eterna referente de los X-Men deberá armar y liderar un equipo en una misión para salvarse a sí misma.