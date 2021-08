Substack se abre al comic

Substack es una plataforma en la que se pueden hospedar newsletters y artículos periodísticos de todo tipo, en su mayoría en forma gratuita. Pero ahora se expande hacia el campo de la historieta, con una plataforma que le resulta muy seductora a los autores de comics: Substack le cobra una suscripción a los lectores que quieran seguir ciertas series, y les paga a los autores un adelanto en base al número de suscriptores, además de permitirles conservar todos los derechos sobre sus obras.

Entre los autores que ya empezaron a generar contenidos para Substack están James Tynion IV (que aprovechó para ponerle fin a su trabajo en Batman y otras series de DC para abocarse a series de mayor perfil autoral), Nick Spencer, Jonathan Hickman (que también cuelga X-Men en cualquier momento para meterse a fondo con Three Worlds, Three Moons, su nueva creación para Substack), Saladin Ahmed y Scott Snyder. Otros nombres como Mike del Mundo, Mike Huddleston, Tini Howard y Ram V. se van a sumar ni bien estén en marcha algunas de estas series.

Duro golpe para las grandes editoriales… y no tanto para Image o Dark Horse, ya que es bastante obvio que las mejores historietas que aparezcan mes a mes en Substack se van a publicar (eventualmente) en comic books o TPBs. Pero antes los autores tienen que demostrar que hay fans dispuestos a pagar por historietas que todavía no leyeron, y que no saben para dónde van.