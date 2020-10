Superhéroes británicos

Marvel anuncia para Diciembre una nueva serie que se desprende del evento King in Black. Se trata de The Union, que estará cargo del mítico autor británico Paul Grist (sólo como guionista, lamentablemente), en equipo con el dibujante italiano Andrea Di Vito.

The Union es un nuevo grupo que nuclea a los principales superhéroes del Reino Unido, por supuesto con el ya conocido Union Jack, junto a la poderosa Britannia (un clon alevoso de Wonder Woman), The Choir, Kelpie y Snakes. Normalmente a este tipo de series no les va bien, pero en una de esas, The Union da la sorpresa.