¡Superhéroes en Fantagraphics!

En Marzo, la editorial Fantagraphics, emblema indiscutido del comic independiente, lanza una línea llamada All Time Comics, en la que publicará varios títulos dedicados a los superhéroes.

La gracia es que All Time Comics propone cerrar la grieta entre las distintas “eras” del comic de superhéroes, con una combinación entre personajes nuevos, artistas clásicos y una estética retro-moderna. La movida arranca con el primer número de la revista All Time Comics: Crime Destroyer, un especial con muchas páginas en las que veremos la primera aparición de los cuatro personajes centrales de este universo superheroico: Atlas, Bullwhip, Crime Destroyer y Blind Justice, quienes protagonizarán más adelante sus propias series regulares.

El one-shot publicará, entre otras cosas, el último trabajo de Herb Trimpe (fallecido en 2015), veterano dibujante de Marvel que metió mano nada menos que en la primera aparición de Wolverine. Otro dibujante clásico presente en la antología será Al Milgrom (el creador de Firestorm) y también habrá trabajos de autores más jóvenes, como Noah Van Sciver y Ben Marra.

Josh Bayer, coordinador de la movida, dice: “All Time Comics es una celebración del comic independiente y de lo mejor delos comics de superhéroes del pasado. Hoy, cuando parece que los comics están en peligro de ser eclipsados por las películas y los video juegos, All Time Comics viene a recordarnos que son los comics, no las películas, ni los muñecos, los que iniciaron nuestra obsesión cultural con los superhéroes. All Time Comics somos nosotros, y nosotros bancamos al comic. Los comics no van a desaparecer. Van a trascender por los siglos de los siglos”.