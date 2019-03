DC anuncia para Junio el primer librito de Superman Year One, una miniserie compuesta por tres episodios en formato prestige, que tiene como gran atractivo la dupla autoral: Frank Miller como guionista y John Romita Jr. como dibujante (en una de esas te suena de la gloriosa Daredevil: Man Without Fear).

Cada entrega tendrá 64 páginas y saldrá con el logo de DC Black Label, con lo cual el contenido puede ser un poco más “para adultos” que los típicos comic-books. La historia es la que ya conocemos: los últimos días de Krypton, el viaje interestelar, la infancia y juventud de Clark en la bucólica Kansas, el descubrimiento de sus poderes y la búsqueda de un lugar en nuestro mundo. El tema es cómo nos la van a contar estos dos monstruos de la narración gráfica.

Otras novedades de DC es que se cancela The Silencer con el nº18 (era un clon berreta de Punisher y en su última etapa tuvo guiones de Dan Abnett). Lo mismo sucede con The Wild Storm, que llegó hasta el nº24 de la mano del gran Warren Ellis (que según dicen ya está planeando algo nuevo con esta línea de personajes noventosos heredados de Image).

Y si venías leyendo Hawkman por los dibujos de Bryan Hitch, se confirmó que su último número en esta serie será el 12 (que sale en Mayo) y a partir del nº13 tendremos al esmerado brazuca Will Conrad como co-equiper de Robert Venditti. Hitch asegura que no se va de DC y que tiene en marcha otros dos proyectos en la editorial que se van a dar a conocer antes de fin de año. Uno de ellos podría ser un regreso de The Authority junto a Warren Ellis, pero por ahora no está confirmado.

