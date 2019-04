Tarde pero seguro

Era obvio que en algún momento iba a pasar. Un año después de su debut, en Julio de 2019, DC lanza en el habitual circuito de comiquerías las tres primeras miniseries que recopilan las historietas que editó para vender en Walmart.

Cada miniserie de seis episodios reúne el material original serializado a lo largo de doce entregas de las revistas de 100 páginas que se venden exclusivamente en los supermercados Walmart, y que están integradas en un gran porcentaje por reediciones. Las tres primeras arrancan en Julio y son:

Superman: Up in the Sky, escrita por Tom King y dibujada nada menos que por Andy Kubert.

Batman Universe, escrita por Brian Michael Bendis y dibujada por Nick Derington (acá aparecen como invitados Deathstroke y Green Arrow, y vemos el debut de Jinny Hex, la descendiente de Jonah Hex).

Wonder Woman: Come Back To Me, escrita por Amanda Conner y Jimmy Palmiotti, con dibujos de Chad Hardin.

Obviamente, para principios de 2020 esto se va volver a editar en TPBs. Y se van a ir sumando miniseries con el material exclusivo para Walmart de los Teen Titans, Swamp Thing, etc.