Terminó Seven Deadly Sins

En el número de la revista Shonen Magazine que publicó este martes la editorial Kodansha, apareció el episodio final de Seven Deadly Sins, el popular manga de Nakaba Suzuki. En total van a ser 41 tomos recopilatorios, de los cuales el último tiene fecha de publicación en Japón para el 15 de Mayo.

La lucha entre los Caballeros Sagrados y Meliodas (el joven tabernero con zarpados poderes) se convirtió en un gran éxito, con un animé que ya tiene confirmada su cuarta temporada para mitad de año. ¿Suzuki se volvió loco y mata a la gallina de los huevos de oro? No. La idea del mangaka es continuar la historia, pero centrándose en una nueva generación de personajes. Ambientada en el mismo universo de los Seven Deadly Sins, pronto se viene la secuela, titulada Mokushiroku no Yonkishi (Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis).

Los fans están a la espera de la fecha de lanzamiento de este nuevo manga, que ni bien se confirme va a aparecer en este mismo espacio.