Thanos y Gamora

Se viene la nueva película de los Avengers contra Thanos, y lógicamente Marvel empieza a anunciar proyectos centrados en el genocida cósmico.

En Abril tendremos el primer episodio de una miniserie titulada simplemente Thanos, en la que la guionista Tini Howard y el maestro argentino Ariel Olivetti explorarán la relación entre el Titán Loco y Gamora, que en los comics es bastante distinta de lo que se vio en la película que rompió todo el año pasado. En la versión canónica de las historietas, Thanos no fue quien asesinó a los padres de Gamora, si no quien la crió, con la promesa de ayudarla a vengarse de los Badoon, los aliens responsables de esas muertes.

Dice Tini Howard: “No me puedo resistir a la nena inteligente y el tipo grandote y malo que se convierte en su figura paterna. Pienso en True Grit, o en duplas como la de Sandor Clegane y Arya Stark en Game of Thrones, esos dúos clásicos en los que nada amenaza al grandote jodido… excepto una nena. Y no es porque los chicos sean lindos y vulnerables. Es porque son honestos. Además Gamora es más peligrosa que una nena común, porque no tiene nada que perder, Thanos ya le quitó todo. La idea es, en algún momento, responder la pregunta ¿por qué ella? ¿Por qué Gamora?”.