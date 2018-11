The Beatles en España

Norma confirma que en Noviembre habrá edición española para The Beatles Story, un comic de 56 páginas en blanco y negro originalmente publicado en la revista juvenil Look-In, en el reino Unido, allá por 1981. En España el libro se titula La Historia de los Beatles, y cuenta con guión de Angus Allan y dibujos del notable Arthur Ranson.

De Liverpool al Let it Be, la leyenda de los Beatles está escrita en el ADN de la cultura pop. El libro narra el vertiginoso ascenso al éxito de los Fab Four, desde Hamburgo, al Sergeant Pepper, la psicodelia y mucho más en un viaje de ida y vuelta de Penny Lane a Abbey Road.

De lectura obligada para los beatlemaníacos, esta es la presentación perfecta de John, Paul, George y Ringo para una nueva generación. La historia de los Beatles presenta a los Fab Four en toda su gloria, incluidos los movimientos de cabeza, los números uno en las listas de éxitos y la conquista del mundo entero.