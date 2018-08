The End of the Fucking World, la novela gráfica de Charles Forsman convertida en serie de TV por Netflix, tiene ahora edición argentina.

La misma está a cargo de La Bola, una nueva editorial con sede en Mar del Plata, que acaba de lanzar este libro de 176 páginas a $ 375. Por ahora está en algunas librerías y algunas comiquerías, pero la idea es que llegue a más puntos de venta de todo el país.

La edición original en Estados Unidos estuvo a cargo de Fantagraphics, y salió en 2017, el mismo año en que Netflix ofreció la serie que llevó a la pantalla chica la cautivante historia de James y Alyssa. Ahora la podés disfrutar en castellano sin hacer magia para conseguir la edición española (la publicó el sello Roca a principios de Julio).