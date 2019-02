The Goon vuelve con todo

Después de muchos años de presencia constante en Dark Horse, el maestro Eric Powell cerró un ciclo en 2015, con la publicación de The Goon: Once Upon a Hard Time, la que es hasta ahora la última aparición del popular personaje creado en 1999.

Pero en Marzo arrancan los festejos del 20º aniversario de The Goon, y los vamos a ver en una nueva editorial, fundada y financiada por el propio Powell. Albatross Funnybooks es el nuevo hogar de los comics de The Goon, que vuelven con una nueva serie. El mismo sello, además, publicará recopilatorios de las sagas anteriores del personaje y producirá también el merchandising.

La nueva serie se lanza con un nº1 que debuta en Marzo, cuando Goon y Franky vuelven a Lonely Street para enterarse qué clase de personajes indeseables cubrieron el vacío que produjo su ausencia. Powell promete volver a la combinación entre humor y machaca que hizo famosa a esta serie.

Seguramente no van a faltar el whisky, las peleas, la violencia, las bizarreadas y ese estilo de dibujo clásico y de infinita creatividad que convirtió a Eric Powell en un autor imprescindible.