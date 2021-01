The Old Guard trae refuerzos

The Old Guard, la serie creada por Greg Rucka y Leandro Fernandez que en 2020 fue furor gracias a Netflix vuelve con nuevas historietas, en una antología llamada The Old Guard: Tales Through Time.

A lo largo de seis entregas (la primera de las cuales Image anuncia para Abril), vamos a explorar la inmensa historia de The Old Guard de la mano de un montón de invitados de lujo, entre ellos Matt Fraction, Brian Michael Bendis, Kelly Sue DeConnick, Michael Avon Oeming, Robert Mackenzie, Dave Walker y varios más.

Al abordar personajes básicamente inmortales, Tales Through Time les da a los autores convocados la posibilidad de jugar en distintas ambientaciones geográficas y temporales, ya sea el Japón del Siglo XIII, el Viejo Oeste, la Berlín de la Segunda Guerra Mundial o la llegada del hombre a la Luna.

Quiero YA el TPB.