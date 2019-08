¡Thomas vuelve a Conan!

El mítico Roy Thomas, sin dudas el mejor guionista de la historia de los comics de Conan, vuelve a escribir al personaje en una nueva saga, prevista para empezar en Noviembre, en el nº10 de la revista Savage Sword of Conan. El dibujante es nada menos que el glorioso Alan Davis, por primera vez a cargo del icónico personaje creado por Robert E. Howard.

People Of The Black Circle fue una notable (y extensa) aventura de Conan serializada por Howard en varias entregas, a lo largo de 1934. Allí Conan raptaba a una princesa y frustraba un maligno plan de conquista mundial por parte de los Black Seers de Yimsha. Howard ambientó el relato en Vendhya y Afghulistan, versiones mínimamente camufladas de India, Pakistan y Afghanistan. En los ´70, People Of The Black Circle tuvo su versión en historieta, a cargo del mismísimo Roy Thomas, John Buscema y Alfredo Alcalá.

Ahora a Thomas se le ocurrió una precuela a esta novela, que es la que veremos dibujada por Davis a partir de Noviembre. Nuestro bárbaro favorito liderará a una banda de aventureros a través de las montañas Himelianas (el Himalaya, bah) en busca de un camarada perdido. Pero la gesta tiene un lado oculto, y la impactante verdad será revelada en el momento exacto para complicar la misión y poner a Conan en un peligro terrible.

La portada de la Savage Sword nº10 es de Marco Cecchetto, pero posta, adentro dibuja Alan Davis y los lápices que se filtraron en la web están increíbles.