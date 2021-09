Tiempo al tiempo

Time2 (se se lee Time Squared) fue una creación del maestro Howard Chaykin, presentada en 1986 en el American Flagg Special. Un mundo nuevo, una dimensión paralela en la que la imaginación de Chaykin explotó hacia lugares que no había explorado en sus obras anteriores, y que en el tramo final de la década del ´80 dio origen a dos novelas gráficas (en realidad álbumes de 48 páginas): The Epiphany y The Satisfaction of Black Mariah, ambas publicadas por la editorial First.

A pesar de ser espectaculares, los álbumes de Time2 nunca encontraron una gran repercusión en los lectores, y hasta fueron un poco ninguneados por la crítica, probablemente por haber estado muy adelantados a su época. Sin embargo, Chaykin venía anunciando desde 1990 un tercer álbum de Time2: Hallowed Ground Zero, que nunca encontró editorial una vez que First se fue al descenso.

Ahora se viene la revancha: Image anuncia para Febrero un Omnibus de 208 páginas que incluye todo el material previamente publicado de Time2, más el tan demorado debut de Hallowed Ground Zero, más un montón de extras inéditos. Es la oportunidad para que varias generaciones de fans de Chaykin que no tuvieron acceso a los álbumes ochentosos de Time2 descubran esta magnífica serie, y además los fans clásicos lo vamos a tener que comprar sí o sí, porque es la única forma de tener las 48 páginas de Hallowed Ground Zero, que por ahora es el arco final de Time2.