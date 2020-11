La editorial Común anuncia para este mes de Noviembre la edición argentina de Tigresa vs. Pesadilla, uno de los libros ganadores en el 2019 del prestigioso Premio Theodor Seuss Geisel.

Tigresa vs. Pesadilla (Tiger vs. Nightmare, en la edición original) es una obra de Emily Tetri, la autora oriunda de St. Louis, Missouri. El comic se centra en Tigresa, una cachorra muy afortunada: bajo su cama vive un monstruo. Y, cada noche, Tigresa y Monstruo juegan hasta la hora de apagar la luz. Por supuesto, Monstruo no asustaría nunca a Tigresa. Los mejores amigos no se hacen eso. Pero Monstruo tiene que asustar a alguien… a fin de cuentas, es un monstruo. Así que mientras Tigresa duerme, Monstruo asusta a sus pesadillas. Gracias a su amigo, Tigresa no tiene más que dulces sueños. Pero en la oscuridad acecha una pesadilla tan grande y retorcida que Monstruo no puede solo con ella. Solamente el trabajo en equipo y mucha valentía pueden ahuyentar a esta pesadilla.

Este es un comic para primeros lectores, ideal para incentivar en la lectura de historietas a niños y niñas a partir de los 6 años. El precio en comiquerías y librerías va a ser de $ 855.