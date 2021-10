Todo Busiek en Image

Kurt Busiek anunció que todas sus obras creator-owned van a ser republicadas por Image, incluyendo a Astro City y Arrowsmith. Pero además, producirá nuevos trabajos para esta editorial donde ya había armado un kiosquito con Autumnlands, y donde allá por 1995 aparecieron las primeras historias de Astro City.

Una esperada reedición es la de Arrowsmith, la saga creada a principios de este siglo junto al maestro Carlos Pacheco. Pero además, en Enero se empieza a publicar un nuevo arco de Arrowsmith, Behind Enemy Lines, seis episodios en los que se suma Rafael Fonteriz como dibujante.

En Marzo se viene el regreso de Astro City, junto al eterno Brent Anderson. La mítica serie arranca esta nueva etapa en Image con un one-shot (The Gods on Sunday Morning), que presentará nuevos personajes y nuevos peligros. Más tarde volverá la serie regular (veremos con qué periodicidad) y por supuesto habrá reediciones de todos los arcos anteriores.

Se supone que para fines de 2022 vuelve Autumnlands (junto a Benjamin Dewey) y en algún momento de ese año debutará Free Agents, una nueva creación, co-escrita con Fabián Nicieza y con dibujos de Stephen Mooney. También estarán en la grilla de Image las reediciones de la novela gráfica The Wizard´s Tale (junto a David Wenzel) y sus dos obras dibujadas por el gran Stuart Immonen: Shockrockets y Superstar: As Seen on TV.