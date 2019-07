Tom Scioli, fantástico

Gracias a la excelente repercusión que tuvo X-Men: Grand Design (la miniserie de Ed Piskor), ahora es el turno de que los Fantastic Four tengan su Grand Design. El encargado de revisitar la historia del famoso cuarteto en una miniserie de dos números (gorditos, de 48 páginas) será nada menos que Tom Scioli, el incombustible autor de Godland, fanático al extremo de Jack Kirby.

El primer número, anunciado para Octubre, nos invita a acompañar al Watcher en una recorrida por los inicios de los Fantastic Four en la que aparecerán también el Doctor Doom, Namor, Black Panther, Mole Man, los Inhumans y… Galactus.

Dice Tom Scioli: “Fantastic Four es la Carta Magna de Marvel, el documento fundacional, por eso me emociona que me dejen meter mano ahí. La verdad es que me han dado una tremenda libertad creativa para ir por todo”.

A esperar la reedición en librito…