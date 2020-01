Un comic de Kurt Vonnegut

BOOM! Studios ya nos está cebando con una novela gráfica que va a salir recién en Septiembre. Se trata de la adaptación al comic de Slaughterhouse Five, la clásica novela anti-belicista del maestro Kurt Vonnegut, uno de los más grandes nombres de la literatura norteamericana. Fallecido en 2007, Vonnegut la rompió desde 1959 con su humor negro, su talento para la sátira y su incomparable imaginación.

Para convertir Slaughterhouse-Five en un comic, BOOM! convocó nada menos que al guionista canadiense Ryan North (Adventure Time, The Unbeatable Squirrel Girl, How to Invent Everything) y al dibujante catalán Albert Monteys (Universo!).

Preparate para redescubrir a Billy Pilgrim y su farsesco viaje, que nos brindará una visión descarnada del horror y la tragedia de la guerra, cuando los chicos son enviados a pelear (y morir) en el frente. Un conmovedor examen de qué significa ser faliblemente humano.