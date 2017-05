Un regreso milagroso

Coincidiendo con los 100 años del nacimiento de Jack Kirby, DC lanza en Agosto una maxiserie de 12 episodios, escrita por el consagrado Tom King y dibujada por Mitch Gerads, quien ya colaborara con King en Sheriff of Babylon.



El guionista anticipa que la serie piensa hacer uso y abuso de la grilla de nueve viñetas, “para darnos una sensación de claustrofobia”. Por supuesto, la gracia será cómo Scott Free se escapa de ese encierro. “Es difícil no ponernos super-políticos -dice King-. En este momento en el mundo hay demasiadas cosas que no tienen sentido. Uno pensaba que funcionaban ciertas salvaguardas para que las cosas tuvieran sentido, pero no. Vamos a tratar de escapar de ese mundo y a tratar de encontrar de nuevo al mundo real. Que ojalá siga existiendo”.

“No se puede hacer Kirby mejor que Kirby -adelanta el guionista-. Es imposible hacer epopeyas más grandes que las suyas. Es como tratar de hacer de nuevo Star Wars, o de reescribir La Ilíada. Pero se puede tomar esos temas grandiosos de space opera cósmica, internalizarlos y usarlos para contar una historia muy personal. Eso es lo que me atrajo de este proyecto. Vamos a tomar la grandilocuencia de Kirby y convertirla en la intimidad de la vida de Mister Miracle. Para Kirby, este personaje fue una metáfora de su época, principios de los ´70, cuando el mundo se estaba volviendo completamente loco. Nosotros lo vamos a usar como una metáfora de nuestro tiempo, fines de los 2010, cuando de nuevo el mundo se está volviendo loco”.