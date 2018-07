Un San Diego re-argento

Como todos los años, en la San Diego Comic Con se entregaron los Premios Eisner, y estos fueron los ganadores.

Mejor Historia Corta: ”A Life in Comics: The Graphic Adventures of Karen Green,” de Nick Sousanis, en Columbia Magazine (Summer 2017)

Mejor Episodio Autoconclusivo o One-Shot: Hellboy: Krampusnacht, de Mike Mignola y Adam Hughes (Dark Horse)

Mejor Serie Regular: Monstress, de Marjorie Liu y Sana Takeda (Image)

Mejor Serie Limitada: Black Panther: World of Wakanda, de Roxane Gay, Ta-Nehisi Coates y Alitha E. Martinez (Marvel)

Mejor Serie Nueva: Black Bolt, by Saladin Ahmed y Christian Ward (Marvel)

Mejor Publicación para Nuevos Lectores (hasta 8 años): Good Night, Planet, de Liniers (Toon Books)

Mejor Publicación para Niños (9 a 12 años): The Tea Dragon Society, de Katie O’Neill (Oni)

Mejor Publicación para Adolescentes (13 a 17 años): Monstress, de Marjorie Liu y Sana Takeda (Image)

Mejor Publicación Humorística: Baking with Kafka, de Tom Gauld (Drawn & Quarterly)

Mejor Antología: Elements: Fire, A Comic Anthology by Creators of Color (Beyond Press)

Mejor Obra basada en Hechos Reales: Spinning, de Tillie Walden (First Second)

Mejor Novela Gráfica: My Favorite Thing Is Monsters, de Emil Ferris (Fantagraphics)

Mejor Album Recopilatorio: Boundless, de Jillian Tamaki (Drawn & Quarterly)

Mejor Edición de Obra Extranjera: Run for It: Stories of Slaves Who Fought for the Freedom, de Marcelo D’Salete (Fantagraphics)

Mejor Edición de Obra Extranjera (Asia): My Brother’s Husband, de Gengoroh Tagame (Pantheon)

Mejor Guionista: empate entre Tom King y Marjorie Liu

Mejor Artista Integral: Emil Ferris, por My Favorite Thing Is Monsters (Fantagraphics)

Mejor Dibujante/ Entintador: Mitch Gerads, por Mister Miracle (DC)

Mejor Ilustrador (interiores): Sana Takeda, por Monstress (Image)

Mejor Portadista: Sana Takeda, por Monstress (Image)

Mejor Colorista: Emil Ferris, por My Favorite Thing Is Monsters (Fantagraphics)

Mejor Letrista: Stan Sakai, por Usagi Yojimbo, Groo: Slay of the Gods (Dark Horse)

Mejor Publicación Periodística: “The Comics Journal” (Fantagraphics)

Mejor Comic Digital: Harvey Kurtzman’s Marley’s Ghost, de Harvey Kurtzman, Josh O’Neill, Shannon Wheeler, y Gideon Kendall (comiXology Originals/Kitchen, Lind & Associates)

Mejor Webcomic: The Tea Dragon Society, de Katie O’Neill, teadragonsociety.com (Oni Press)

Premio Russ Manning al Autor Revelación: Hamish Steele (por Pantheon) y Pablo Túnica (por TMNT Universe)

Se suman al Hall of Fame: Carol Kalish, Jackie Ormes, Charles Addams, Karen Berger, Dave Gibbons y Rumiko Takahashi.