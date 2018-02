Una boda, un funeral y más

Marvel también sigue depurando series que venden poco (Iron Fist, Black Bolt, Thanos…) pero en Mayo lanza una cantidad de títulos realmente bestial.

Entre todo ese kilombo, quizás pasen desapercibidos tres one-shots que parecen bastante atractivos. Veamos.

El X-Men Wedding Special es el preludio a la boda de Colossus y Kitty Pryde, un especial de 40 páginas con tres historias cortas: la despedida de soltero de Piotr (a cargo de Marc Guggenheim y Greg Land), la despedida de soltera de Kitty (escrita por Kelly Thompson y dibujada por Marika Cresta), y una historia extra, escrita nada menos que por el maestro Chris Claremont, con ambos novios como protagonistas.

Si sos fan de X-Men, guarda con el X-Men Red Annual 1. Es una historia que funciona como puente entre el final de Resurrection y el nº1 de X-Men Red (que salió este mes y tuvo excelente repercusión). Acá el guionista Tom Taylor y el inmenso dibujante Pascal Alixe nos cuentan cómo Jean se reencuentra con un mundo muy cambiado, con sus amigos, sus familiares, sus antiguos compañeros. Una historia introspectiva acerca de reconectarse con el entorno tras una larga ausencia.

Y el tercer one-shot es Mighty Thor: At the Gates of Valhalla, un epílogo a la saga de “The Death of the Mighty Thor”, en la que el guionista Jason Aaron despide a Jane Foster y al poderoso martillo Mjolnir. La primera historia funciona como tributo a la epopeya de Jane, y está dibujada por Jen Bartel. La segunda es un prólogo a la saga con la que (seguramente en Junio) Aaron lanzará una nueva serie de Thor. La Guerra de los Reinos está a full, con Malekith acumulando poder a lo pavote, y sin perspectivas de que aparezca alguien para frenarlo. Dibuja el galardonado Ramón Pérez. Al igual que el Wedding Special, este es un one-shot gordito, con 40 páginas de historieta.