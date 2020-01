Vamos los pibes

Marvel anuncia para el 18 de Marzo un one-shot titulado «Outlawed» (prohibidos), que tendrá como guionista a Eve L. Ewing y como dibujante a Kim Jacinto. A raíz de un trágico evento no muy distinto del que desencadenó la primera Civil War, esta vez el gobierno de EEUU prohibirá categóricamente las actividades de todos los superhéroes menores de 21 años.

Dice Ewing: «Para mí, no es sólo la historia de unos jóvenes que entran en conflicto con el gobierno. La idea es meternos con preguntas mucho más grandes que nos hacemos acerca de los jóvenes, sobre cómo a veces se espera que sean independientes y otras veces se sometan a la decisión de los adultos».

Y por supuesto, en Abril habrá secuelas para Outlawed, en forma de tres nuevos proyectos.

La propia Ewing estará al frente de una nueva serie de los Champions, junto al dibujante Simone Di Meo, con un grupo en principio centrado en Miles Morales, Sam Alexander y Kamala Khan, a los que seguramente se sumarán varios pibes y pibas más.

El grupito de superhéroes adolescentes de los ´90, los New Warriors, vuelven una vez más con serie propia, ahora escrita por Daniel Kibblesmith, con dibujos del cada vez más grosso argentino Luciano Vecchio. La nueva serie reunirá a varios de los miembros clásicos (ya adultos) como Night Thrasher, Namorita, Speedball, Rage, Firestar y Silhouette, junto a cinco nuevos reclutas cuyos nombres todavía no conocemos. También habrá un rol importante para Justice, el otro New Warrior querido por la hinchada.

Y finalmente, el tercer título que se desprende de Outlawed en Abril es una miniserie de cinco episodios de Power Pack, escrita por Ryan North (justo el jueves hablábamos de otro proyecto a cargo de este fuckin´pulpo) y con dibujos de otro argentino muy grosso, el cordobés Nico León. El destino de New York está en juego, y ahí van los hermanos Katie, Julie, Jack and Alex Power a jugarse la vida a pesar de la prohibición gubernamental.