Vengan de a 15

Astiberri anuncia para Marzo la aparición de 15, una nueva novela gráfica del gran guionista David Muñoz, que ahora forma equipo nada menos que con Andrés G. Leiva, un monstruo que tiene un puñado de obras increíbles como autor integral, y que estuvo varios años alejado del medio.

A lo largo de 128 páginas en espectacular blanco y negro, Muñoz y Leiva nos llevan a Madrid, al verano de 1938. A dos años del inicio de la Guerra Civil Española, la capital de España sigue bajo control republicano. Durante la madrugada, las balas de un francotirador acaban con la vida de dos milicianos. Pocas horas después, el capitán Matías y los suyos descubren que el asesino ha sido un pibito que, empeñado en vengar la muerte de su hermano falangista, todavía sigue encerrado en la vivienda desde la que ha disparado. Algunos de los compañeros de Matías quieren subir a buscarlo y pegarle cuatro tiros, pero el capitán le quiere dar una oportunidad. Sin embargo, el chico se niega a rendirse. Solo tiene 15 años. Y no tiene miedo a la muerte. Porque el único momento en el que no se tiene miedo a morir… es cuando casi no se ha vivido.

15 es una historia de la Guerra Civil Española basada en un hecho real. Pero también es una historia sobre todas las guerras y en lo que convierten a quienes luchan en ellas. Alejandro es el quinceañero supremacista blanco que mató a dos personas en una manifestación en EEU., es el terrorista jihadista menor de edad, es cualquiera de los adolescentes que reclutaba la banda terrorista ETA…

No se sorprendan si 15 arrasa la próxima vez que haya entrega de premios en España.