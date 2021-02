Violence Jack: Nueva versión

Violence Jack es un manga del maestro Go Nagai bastante popular en Japón. Se publicó entre 1973 y 1990 en la editorial Nihon Bungeisha, se recopiló en 31 tomos, y tuvo varias secuelas, la última de ellas (Shin Violence Jack) publicada en 2005. Y también tuvo varios OVAs, como para cautivar a los fans del animé. Sin embargo, fuera de Japón es una obra poco difundida, traducida alguna vez al italiano e inédita en Francia, España y EEUU, por citar apenas tres mercados en los que se publica mucho manga.

El sábado pasado, Violence Jack volvió, ahora en las páginas de la revista Young Magazine de la Kôdansha, con un episodio extra-large de 56 páginas, algunas de ellas a todo color. Pero esta vez, el manga no está a cargo de Go Nagai, sino de un mangaka que ya tiene experiencia en esto de jugar de visitante en el mundo inventado por el creador de Mazinger Z: se trata de Yû Kinutani, quien ya trabajó en secuelas de las obras del maestro como Amon o Strange Days : The Apocalypse of Devilman.

Y la otra novedad es que la nueva serie de Violence Jack no se presenta como una continuación, sino como una remake. Yû Kinutani tiene luz verde para contar de nuevo la historia original desde cero, por supuesto aggiornada, y con varios cambios respecto de lo que imaginó Nagai en los ´70. La base es la misma: una porción de Japón separada del resto de la isla a causa de un temblor, una nueva sociedad que se forma en esta islita más insular que nunca, un régimen opresivo basado en la violencia y el terror, bajo la férrea mirada del demonio Slum King, y una rebelión encabezada por los jóvenes, en la que surge la figura del guerrero conocido como Violence Jack.

Veremos cómo le va a Kinutani con su versión Siglo XXI de esta maravilla, y si esto estimula a algún editor para lanzar la serie original en otros idiomas.